Luhačovice přitom patří mezi nejmladší lázně u nás. Letos si připomínají 120 let organizovaného lázeňství. Současná kolonáda byla postavena na přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století podle návrhu architekta Oskara Pořísky. Před třemi lety prošla kolonáda i hala kompletní revitalizací, na kterou osmaosmdesáti miliony korun přispěly fondy Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). I v době pandemických opatření se těšily zájmu návštěvníků, a tak se dá předpokládat, že během letošní sezony zažijí mimořádný nápor.

Lázně se vrátily k původní kráse

Úpravy se snažily co nejvíc vrátit místu původní vzhled, který předlistopadový režim nerespektoval. Při rekonstrukci byla podstatná idea vzdušnosti a propojení s přírodou, vyjádřená prosklenými plochami, otevřenými atrii a střešními světlíky. Výsledek přinesl hned dvě ocenění, jednak Cenu hejtmana v rámci soutěže Stavba roku Zlínského kraje, a také Patrimonium pro futuro za nejlepší počiny v oblasti památkové péče. Návštěvníci můžou v Luhačovicích vidět místa, kam se dosud nedostali, například ochoz haly Vincentka, který se dřív používal jako archiv, nebo druhé pítko na místě někdejšího pramene Amandka. V nově otevřených atriích si hosté můžou vychutnat kávu, palačinku nebo sklenku vína, a navíc si užijí úžasný výhled na náměstí s fontánou.

Nové výstavy a mimořádná koupel

Ve dvou podlažích haly Vincentky vznikly čtyři zcela nové expozice: jedna vysvětluje původ luhačovických minerálek, druhá, pojmenovaná Sůl nad zlato, se zabývá chemickou stránkou minerální vody, třetí téma přibližuje historii Vincentky a čtvrtá se dívá na místo z hlediska urbanismu a architektury. „K největším zajímavostem expozice patří tři originální fosilie připomínající období, kdy zdejší minerální vody vznikaly. Jedná se o zub třetihorního žraloka megalodona, mamutí stoličku a fosilní stopu,“ zmiňuje Dalibor Chrastina z tiskového odboru. V hotelu Jurkovičův dům otevřeli novou místnost se dvěma původními zlatými vanami, kde si hosté můžou dopřát zážitkovou uhličitou koupel pro dva. Tuto výjimečnou proceduru zatím nabízeli jenom v jedné původní zlaté vaně.

Tipy pro návštěvníky

Lázeňská kolonáda i hala Vincentka jsou přístupné zdarma. Hala je otevřená od pondělí do neděle od 8 do 19 hodin. Hned vedle haly se můžete občerstvit v Lázeňské cukrárně, která kromě výborné kávy a domácích zákusků nabízí i typické lázeňské oplatky, které můžete přivézt blízkým jako suvenýr. Kavárny k lázním patří, a i v Luhačovicích jich najdete celou řadu, například Salon de Thé s nezaměnitelným stylem na kolonádě poblíž informačního centra nebo Kavárnu v Myslivně na cestě od kolonády směrem k Inhalatoriu a Lázeňskému divadlu. Jurkovičův dům ve stylu lidové secese najdete na Lázeňském náměstí přímou kolonády. Ani s dětmi se v Luhačovicích nebudete nudit. Můžete je vzít na zdejší přehradu, kde půjčují šlapadla i loďky, do nedalekého lanového centra v pirátském duchu nebo svézt vyhlídkovým vláčkem, který jezdí i k přehradě.

Další projekty IROP v regionu

Rekonstrukce školky ve Valašské Bystřici / dotace 35,4 mil. Kč

Mateřská škola Pramínek ve Valašské BystřiciZdroj: MMR

Mateřská škola Pramínek ve Valašské Bystřici musela každoročně odmítat zhruba šestnáct dětí kvůli nedostatečné kapacitě. Nástavba a přístavba stávající budovy umožnila přijímat až 96 dětí, a to včetně těch mladších tří let. Bezbariérový přístup dovoluje přijímat i děti s pohybovým postižením.

Úpravy hasičské stanice ve Zlíně / dotace 107,4 mil. Kč

Úpravy hasičské stanice ve ZlíněZdroj: MMR

Zlínská stanice Hasičského záchranného sboru patří mezi jedenáct největších v Česku. Nebyla ale přizpůsobená tomu, aby zvládala mimořádné události způsobené změnou klimatu, jako je sucho, sněhové srážky nebo masivní námrazy. Modernizace zajistila potřebnou reakční dobu pro takové situace, podmínky pro řádné garážování a údržbu techniky, skladové prostory pro včasné zajištění materiálu i dostatečné zázemí pro denní a noční pohotovost hasičů.

Modernizace vozového parku MHD ve Zlíně dotace 79,7 mil. Kč

Modernizace vozového parku MHD ve ZlíněZdroj: MMR

Město dokoupilo sedm nízkopodlažních sólo trolejbusů s alternativním bateriovým pohonem. Díky jejich nasazení se snížila hlučnost a emise městské hromadné dopravy a zlepšila se dopravní obslužnost.

Informace o dalších projektech najdete i na webu www.regionynasbavi.cz.

IROP ve Zlínském kraji:

- 8,5 miliardy korun z fondů EU

- 946 projektů

- 39,2km modernizovaných silnic II. třídy

- 29 vozidel pro veřejnou dopravu

- 10 revitalizovaných objektů památek

- 18 podpořených mateřských škol a předškolních zařízení

- a mnoho dalšího

IROP v Česku:

- 161,3 miliardy korun z fondů EU

- 12 460 projektů

Poznámka: Jedná se i o projekty, které se ještě realizují. Data k 16. 5. 2022.

Co je IROP?

IROP je zkratka pro Integrovaný regionální operační program, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Je to jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z fondů EU. Dotace slouží ke zlepšování a zvyšování kvality života obyvatel našich regionů. Jsou určené hlavně pro kraje, města, obce nebo jimi zřízené organizace, ale také neziskové organizace a další typy žadatelů. Nové výzvy z IROP se předpokládají v letních měsících roku 2022.

Zdroj: MMR