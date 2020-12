Od 7. prosince 2020 bude obnoven pravidelný provoz v plném rozsahu podle schválených jízdních řádů a žádné další zásahy do jízdních řádů se zatím nepřipravují. Součástí platných jízdních řádů je i určité omezení provozu v období vánočních svátků a začátku nového roku. Toto omezení nastává každoročně, bylo zapracováno do jízdních řádů a cestující o něm budou včas informováni také na letácích ve vozidlech nebo na zastávkách MHD. „Dopravní společnost Zlín - Otrokovice reagovala během letošního roku několikrát na přerušenou prezenční školní docházku a vládní opatření omezující pohyb osob v souvislosti se šířením koronavirové pandemie, které vedly k poklesu počtu cestujících ve vozidlech MHD, i na opětovné rozvolňování restriktivních opatření,“ uvedl Vojtěch Cekota za Dopravní společnost Zlín-Otrokovice.

Do jízdních řádů v síti MHD ve Zlíně a Otrokovicích se to promítlo takto:

• od 11. 3. 2020 byly zrušeny školní spoje,

• od 16. 3. 2020 v pracovních dnech provoz podle tzv. letních či prázdninových jízdních řádů – platilo až do konce srpna 2020, jde o snížení přepravní kapacity přibližně o 10 procent,

• od 11. 5. 2020 bylo obnoveno několik školních spojů, jejich počet se pak zvýšil od 25. 5.,

• od 1. 9. 2020 provoz podle jízdních řádů pro pracovní dny (bez „letního“ omezené) včetně všech školních spojů,

• od 5. 10. 2020 zrušení několika školních spojů k filmové škole a ke Gymnáziu Lesní čtvrť,

• od 14. 10. 2020 zrušení všech školních spojů,

• od 19. 10. 2020 v pracovních dnech provoz podle tzv. letních či prázdninových jízdních řádů,

• od 18. 11. 2020 zavedeno několik školních spojů, další zvýšení počtu školních spojů od 30. 11. 2020,

• od 7. 12. 2020 bude zaveden plný provoz MHD podle standardních jízdních řádů pro pracovní dny včetně všech školních spojů.

Provoz vozidel MHD o sobotách, nedělích a svátcích se během roku neměnil a byl veden v souladu s jízdními řády.

II. KROMĚŘÍŽSKO

V letošním roce nedojde ke změnám jízdních řádů v pravidelném prosincovém termínu. U letošních jízdních řádů se prodloužila platnost do 31. prosince 2020, nové začnou platit od 1. ledna 2021. Chtěli bychom upozornit cestující, že 31. prosince 2020 přestanou platit v současnosti používané čipové karty vydané KRODOS BUS a.s., a požádat cestující, aby si na karty vkládali již jen takové částky, které do konce roku 2020 spotřebují.

Změny přijdou od nového roku

Od 1. ledna 2021 čekají cestující ve Zlínském kraji zásadní změny v autobusové dopravě. Na základě výběrového řízení vypsaného Zlínským krajem na období roků 2021 až 2030 dojde v některých oblastech ke změně dopravce, budou tak platit nové standarty dopravy a dojde ke změnám v jízdních řádech. KRODOS BUS a.s. bude zajišťovat v tomto období oblast Kroměřížska.

Jízdní řády, tedy rozsah a vedení jednotlivých linek, je plně v pravomoci Zlínského kraje. Zlínský kraj řídí dopravu prostřednictvím své organizace - Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. (KOVED). KOVED v současné době připravuje konečnou podobu jízdních řádů, Tarif a nasazení nové čipové karty. O podrobnostech a termínu, od kdy se bude vydávat nová čipová karta, bude informovat na svých stránkách www.koved.cz

Více o MHD Kroměříž pak najdete zde:

III. VALAŠSKO

a) Vsetín

Od pondělí 7. prosince 2020 začne v oblasti Vsetín opět plný provoz všech linek s výjimkou dálkových linek, které jsou uvedeny níže. Ty nebudou v provozu až do konce roku 2020. Všechna ostatní covid omezení budou od pondělí zrušena. Podrobněji zde: https://www.id-zk.cz/castecne-obnoveni-provozu-skolnich-spoju-od-23112020

V oblasti Vsetín nebudou vedeny až do konce roku 2020 následující spoje:

• 947951 - Vsetín / Rožnov pod Radhoštěm - Brno - nepojedou žádné spoje,

• 827971/52 z Ostravy nepojede do Vsetína, spoj 51 ze Vsetína do Frenštátu pojede,

• 827972/71, 271, 272 - Zlín - Ostrava - nepojede žádný spoj této linky.

Od 1. ledna 2021 nebude muset ve vsetínské MHD platit za jízdné jedna osoba, která doprovází dítě do tří let. „Chceme usnadnit rodinám s malými dětmi cestování v MHD. V autobusech se platí jízdné u řidiče, rodiče s kočárky nastupují prostředními dveřmi, zaplatit pak chodí proti směru jízdy, což je nepohodlné, někdy až nebezpečné,“ vysvětlil starosta Vsetína, Jiří Růžička.

b) Valašské Meziříčí

MHD ve Valašském Meziříčí od pondělí 30. listopadu ukončilo prázdninový provoz a to vzhledem k návratu žáků do škol. Do konce nouzového stavu však MHD bude zdarma. „V návaznosti na rozhodnutí rady města je po dobu nouzového stavu MHD zdarma. Tento zatím platí do 12. prosince. Pokud nedojde k jeho prodloužení, budou od 13. prosince cestující odbavováni dle platného ceníku,“ uvedla Dagmar Hermannová, z odboru komunálních služeb valašskomeziříčské radnice.

Co se týká školních spojů, bude v oblasti Valašského Meziříčí zahájen plný provoz všech linek a všechna dosavadní platná covid omezení tak budou zrušena.

Upravená provozní doba přepravní kanceláře ve Valašském Meziříčí

V prosinci 2020 platí upravená provozní doba přepravní kanceláře ve Valašském Meziříčí sídlící v ulici Zašovská. Otevřeno bude ve dnech pondělí 7. 12., středa 9. 12., pátek 11. 12., úterý 15. 12. a čtvrtek 17. 12., a to vždy od 8 do 11.15 a od 12 do 16 hodin.

IV. UHERSKOHRADIŠŤSKO

Od pondělí 7. prosince 2020 bude v oblasti Uherské Hradiště zahájen plný provoz všech linek s výjimkou linek dálkových a spojů na bohoslužby. Spoje na bohoslužby budou znovuzavedeny v závislosti na obnovení pravidelných bohoslužeb. Dálkové linky, uvedené níže, nebudou v provozu do konce roku 2020. Všechna ostatní covid omezení budou zrušena. Podrobněji zde: https://www.id-zk.cz/castecne-obnoveni-provozu-skolnich-spoju-od-23112020

a) Od pondělí 7. 12. 2020 v oblasti Uherské Hradiště nebudou vedeny následující nedělní spoje na bohoslužby:

linka 802181, spoje 202, 203 Zlámanec - Březolupy – Zlámanec

linka 802335, spoje 208, 209, 212, 213 Žítková - Starý Hrozenkov - Žítková, Starý Hrozenkov - Vyškovec - Starý Hrozenkov

linka 802365, spoje 201, 202 Uherské Hradiště - Velehrad - Uherské Hradiště

linka 802376, spoje 201, 202, 203, 204 Uherské Hradiště - Babice – Kudlovice

linka 802390, spoje 201, 202 Záhorovice - Nezdenice - Bojkovice

b) Zastaven je také provoz posilových spojů dálkové linky 802991

spoj 6 - páteční posila Brno 13:30 - Uherský brod 15:10

spoj 9 - páteční posila Uherský Brod 10:30 - Brno 12:15

spoj 51 - pondělní posila Uherské Hradiště 5:40 - Brno 6:55

spoj 52 - pondělní posila Brno 7:15 - Uherské Hradiště 8:40

spoj 53 - páteční posila Uherské Hradiště 9:00 - Brno 10:25

spoj 54 - páteční posila Brno 11:00 - Uherské Hradiště 12:30

spoj 55 - pondělní posila Uherské Hradiště 8:20 - Brno 9:30

spoj 56 - pondělní posila Brno 11:00 - Uherské Hradiště 12:30

spoj 251 - nedělní posila Uherské Hradiště 17:10 - Brno 18:20

spoj 252 - nedělní posila Brno 19:00 - Uherské Hradiště 20:10