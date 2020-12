Své o tom ví také jedenatřicetiletý Jiří Novák z Valašské Polanky. Sedm let už pracuje jako kurýr u přepravní společnosti PPL, takový Zdroj: Deníkrok, jaký byl ten letošní, však nepamatuje. A vlastně ani žádný z jeho spolupracovníků.

„Začalo to už na jaře první koronavirovou vlnou. I kolegové, kteří tady dělají dvacet let nebo od samotných začátků této firmy, říkají, že to, co letos, ještě nikdy nezažili,“ přikyvuje Jiří Novák.

Množství doručovaných zásilek vzrostlo letos oproti jiným rokům o sto procent. A s blížícími se Vánoci práce znovu rapidně přibylo.

„Teď je to dokonce trojnásobek, nejhektičtějších je posledních čtrnáct dní před svátky,“ potvrzuje Jiří Novák, který sám denně doručí balíky na sto padesát až dvě stě adres. Maximum bylo zatím 240 obsloužených zákazníků.

Pracovní den Jiřího Nováka začíná v sedm hodin ráno v překladišti balíků v Jablůnce u Vsetína. Přidělené zásilky je nejprve třeba naskenovat, adresátům hned poté odejde SMS zpráva s upozorněním, v jakém časovém intervalu jim kurýr balík doručí.

Komplikace při doručování

Jakmile Jiří naloží auto zásilkami, jež má daný den rozvézt, může vyrazit do terénu. Jeho rajonem jsou například vsetínské městské části Trávníky a Rybníky či městské centrum. Mnohdy se předání balíku zkomplikuje, řada lidí se ozývá hned po doručení informační SMS zprávy, že nejsou doma, ale v práci. Řešením je uložení zásilky na takzvané výdejní místo, kterých je ve Vsetíně hned několik.

Stává se také, že si někteří z adresátů postěžují, že třeba očekávali doručení balíku o den či dva dříve. To však Jiří ovlivnit nedokáže.

„Jsem jenom kurýr. Přes den rozvážím ty balíky, které ráno dostanu,“ vysvětluje.

Naštěstí to většina lidí pochopí. „Mám jen pár špatných zkušeností, ale jinak musím říct, že na své trase mám štěstí na dobré lidi,“ přikyvuje Jiří Novák, který razí motto, že pokud je člověk normální, vždy se s ním dá domluvit.

Na velké povídání ale během pracovního dne není čas. U každého adresáta stráví Jiří jen pár minut – předá balík, případně vyinkasuje platbu. Ideálně bezhotovostně platební kartou.

„V tomto ohledu by to mohlo být lepší, spousta lidí totiž ještě pořád platí hotově,“ všímá si zkušený kurýr.

Denně až 30 tisíc kroků

Pracovní den končí Jiřímu v pozdním odpoledni. Každý den najezdí řadu kilometrů, rozveze desítky balíků. A také se hodně nachodí. Pohled na chytré hodinky odhalí, že denně udělá mezi dvaceti a třiceti tisíci kroky.

„Volnější bývají letní prázdniny. Letos ale jedeme na doraz po celý rok. Největší nápor je tak měsíc, měsíc a půl před Vánoci. Už se těšíme, že to skončí,“ netají Jiří Novák.