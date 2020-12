Jelikož jsem učitel, tak jsem prošel kompletní cestu od úplného začátku, tedy od zjištění, co to je vůbec Teams, jaké má aplikace, až po realizaci on-line hodin a schůzí s kolegy.

Sám mohu potvrdit, že udržet pozornost při Teams semináři trvajícím i 2 hodiny je velice těžké. Děti to celkem zvládaly, měly mezi hodinami přestávky, aby si oddechly.

Pokud jsou děti doma samy a nemají "dohled" rodičů, stávalo se, že se do schůzky připojily a šly se psem na procházku a podobně. To by se ve škole nestalo.

Co se týče našich dětí, tak měly každý den dvě až tři hodiny online výuku přes Teams zaměřenou hlavně na češtinu, matematiku a cizí jazyky. Měli jsme výhodu, že manželka šla do práce před polednem, tak jim mohla pomoci.

Problémy s připojením nebyly, děti to po čase zvládaly samy. Výhodou bylo, že měly k dispozici každý svůj notebook. Sluchátka jim prozíravě nadělil Ježíšek minulé vánoce. Asi věděl co bude :)

Po pravdě řečeno, za nás jsem u našich dětí vyloženě pocit těšení nezaznamenal, ale když jsme se jich ptali, tak to hodnotily pozitivně.

Bylo to prý fajn a vykládaly, co se komu pošmodrchalo, koho paní učitelka vyvolávala jako ducha ze záhrobí (Maruško, jsi tam, ozvi se, neslyším tě, jsi tu s námi…), kdo co řekl, komu doma štěkal pes, kdo byl v pyžamu, kdo snídal atd.

A jestli jsem pro on-line výuku nebo ne?

Jednoznačně hlasuji pro výuku ve škole. On-line je suplování výuky z nutného důvodu, které nikdy nedosáhne kvality výuky ve škole. Ve škole je přehled kdo co dělá a jak, lze hned reagovat, korigovat, opravovat, motivovat a chválit před ostatními.

Žáci jsou motivováni jeden před druhým. Autorita učitele je jiná než rodiče, žáci si nedovolí tak odmlouvat a hledat kličky, jak se výuce vyhnout. Divíme se, že notebook má při zahájení a ukončení hodiny funkční mikrofon i kameru a v průběhu hodiny najednou přestane fungovat.