„Z pracovního hlediska byla v první koronavirové vlně zvýšená poptávka o zajištění práce z domova, jak ze strany zaměstnanců, tak i zaměstnavatele. Což byl zcela jistě obrat oproti předchozím letům, kdy zaměstnavatelé kladli důraz spíše na přítomnost na pracovišti a home ofice standardem nebyl,“ říká Vít Škubník, který se věnuje opravám počítačů, instalacím aplikací, uživatelským nastavením a dalšímu.

Zejména v první vlně bylo nutné připravit počítače a notebooky pro účely zajištění home officu, nevyužívanou techniku bylo potřeba zprovoznit a pokrýt tak zvýšenou potřebu.

„Stěhovali jsme potřebné vybavení do volných kanceláři, tak aby byli zaměstnanci co nejvíce separovaní. Práce bylo opravdu hodně. Největší nápor spočíval vlastně v tom, že všechno muselo být najednou, pro všechny a ve velmi krátkém čase. A sami zaměstnanci na to poměrně tlačili, protože z obavy z nákazy měli zájem na tom, aby byli odděleni, případně mohli pracovat doma. Svoji běžnou pracovní náplň jsme byli nuceni upozadit a věnovali jsme se přednostně řešení tohoto problému,“ vzpomíná Vít.

V druhé vlně už tento problém nebyl tak aktuální, objevil se ovšem zádrhel jiný, pro mnohé možná trochu nečekaný.

„Na podzim jsme se potýkali s nedostatkem techniky u prodejců. To přišlo zejména kvůli online výuce. Webkamery, mikrofony a podobné věci byly rázem velmi rychle vyprodávány. Zaskočilo nás to, než v práci vedení schválilo nákup, prodejce zboží už velmi často neměl na skladě. V médiích bylo často přetřásáno, že děti mají s online výukou problém, kvůli nedostatku techniky jako jsou tablety, notebooky, osobní počítače nebo alespoň mobily. Já sám jsem se s tímto nesetkal. V mém okolí problém s chybějící technikou nikdo neměl, spíše jsem vypomáhal radami nebo zápůjčkami kabelů. Hodně známých žádalo o pomoc spíše s připojením nebo s přesuny sítě,“ doplňuje správce sítě.

Daleko větší problém podle Víta spočívá v tom, že nikdo není příliš metodicky připraven na podobný způsob výuky.

„Notebook zajistíme, aplikaci stáhneme, ale jak ji efektivně používat, co všechno z toho vytěžit a jak zamezit určitým problémům, to zatím vyřešeno není nebo je šité horkou jehlou. Je jisté, že každým se s tím snažil popasovat, jak uměl, ale právě v tomto ohledu je škoda, že nikdo nevyužil letních měsíců k přípravě a opravdu funkčnímu proškolení učitelů. Je pravděpodobné, že online výuka bude ještě do budoucna zapotřebí a zatím jsem stále v jakémsi provizoriu,“ uzavítá Vít Škubník.