„Nejlepší, co se nám stane, je, že půjdeme na letiště, nasedneme do letadla, odletíme k vám a zahrajeme velký, fantastický koncert,“ vzkázal Philip Shouse, jeden ze tří acceptovských kytaristů. Jeho slova odkazovaly na skladbu The Best is Yet to Come (To nejlepší ještě přijde) z nejnovější desky Too Mean to Die a také na fakt, že humbuk okolo čínské koronavirové nákazy odezněl a svět se vrací k normálu. Včetně velkých hudebních turné, na které se po Evropě vydali i Accept.