Adaptační dopoledne pro 1. třídy. Děti se o sobě dozvěděly co nejvíce informací

Začátkem října se naši prvňáčci ze Základní školy Luhačovice zúčastnili adaptačního programu v DDM Luhačovice. Program se líbil nejenom našim prvňáčkům, ale i nám, třídním učitelkám. Adaptační program byl zaměřen především na to, aby se děti o sobě dozvěděly co nejvíce informací, naučily se pracovat jako jeden tým, pomáhaly si a společně tak vytvářely příjemnou atmosféru ve třídě. Vše bylo dětem podáno formou her.

Adaptační dopoledne pro 1. třídy. | Foto: ZŠ Luhačovice