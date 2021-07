V úterý 15. června se konal v Astře v ulici Osvoboditelů ve Zlíně sportovní den s lektorkou Klárou. Děti měly možnost nahlédnout pod pokličku termínu "fitness". Po důkladné rozcvičce a rozehřátí si vyzkoušely aerobik, skákání na trampolínách i skákacích botách Kangoo Jumps. Akce byla skutečně povedená a po necelých dvou hodinách se žádnému účastníkovi nechtělo domů.

Sportovní odpoledne s Klárou. | Foto: Helena Hrbáčková

Navíc díky moc krásné zpětné vazbě od rodičů akci opakujeme a vyhlašujeme nový termín sportovního odpoledne, a to 22. června od 16 do 17.45 hodin. Zájemci se mohou hlásit na h.hrbackova@ddmastra.cz, akce je určená dětem od osmi do čtrnácti let. Těšíme se na setkání!