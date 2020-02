Airbrush. Tuhle netradiční výtvarnou techniku si prostě musíte užít

No, jen si to zkuste. Do ruky uchopte drobnou pistolku, která pomocí stlačeného vzduchu stříká barvu z maličkého zásobníku. Nemačkejte moc, ani málo. Stříkací pistoli držte pevně, ale ruku mějte uvolněnou.

Airbrush | Foto: Marcela Obručová, DDM Astra Zlín