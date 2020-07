Anenská pouť v Jaroslavicích. Hojná účast byla odměnou všem organizátorům

V roce 1909 si postavili občané obce Jaroslavice u Zlína kapličku a zasvětili ji svaté Anně. Od té doby je každý rok tradicí pouť. Významný byl například rok 2010, kdy jsme si za účasti arcibiskupa Mons. Jana Graubnera připomněli 100 let od jejího vysvěcení. K takové vesnické pouti patří muzika a kolotoče. Ovšem je to všechno rok od roku administrativně náročnější a složitější, a když ještě nevyjde počasí, tak to moc radosti nepřinese. I to už jsme zažili. Letos to naštěstí po většině stránek vyšlo.

Anenská pouť Jaroslavice 2020. | Foto: A. Cekota, V. Karola