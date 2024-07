„Malujeme své obrazy tak, jako jiné ženy třeba pletou svetr či pečou dorty. A přece to stejné není… S každým dalším plátnem vstupujeme do barevného světa představivosti a pereme se s pomíjivostí života i našeho osobního údělu. Malujeme technikou oleje na plátno – někdy podle předlohy malířských mistrů, jindy podle toho, kam nás naše emoce zavedou. „ – výňatek z úvodního slova k vernisáži konané ve Velkokavárně Gulliver v říjnu 2023.

V letošním školním roce se naše neformální umělecká skupina sdružená v kroužku Art Klub pokusila odpovědět na hned dvě výzvy. Tou první výzvou byly tři velmi úspěšné výstavy za sebou – v Otrokovické besedě, ve Velkokavárně Gulliver a ve foayer Městského divadla Zlín. Střípky z těchto událostí jste mohli sledovat na sociálních sítích a webu DDM atd. Ohlasy byly velmi pěkné a nás to povzbudilo k další tvorbě.

Nicméně je třeba se posunout dál, a to je právě prostor pro další výzvu: malba kombinovaná s aplikací větrového zlata. Tuto myšlenku jsme chvíli hýčkali, přešlapovali okolo ní, okukovali, mudrovali a pak se teda do práce s plátkovým zlatem pustili.

Když z jízdního kola přejdete na kolečkové brusle, taky vám moc nepomůže si opakovat, „že jsou to vlastně taky jenom kolečka…“ K tomu co ovládáme celkem dobře – tj. techniku olejomalby na plátno jsme přidali techniku, která se zatím vzpouzela naší snaze o estetické zpracování. Nicméně s důvěrou v odhodlání našich malířek a jejich lásku k procesu malby už nyní můžu vypustit do světa dobrou zprávu – osedlali jsme si i tuto techniku a naše obrazy s plátkovým zlatem jsou pěkné a vy – naši fanoušci a příznivci – se už těšte na naplánovanou podzimní výstavu v Kongresovém centru ve Zlíně. Protože na podzim letos budou padat “ Zlaté listy“.

Jana Jurášková, Dům dětí a mládeže Astra ve Zlíně