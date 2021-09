Vítán je každý zodpovědný s chutí do tvůrčí práce. Více než peníze jsou odměnou krásné zážitky z různých zrealizovaných aktivit, podpora pedagogického týmu a dobré pracovní zázemí, přístup k metodickým materiálům a hlavně možnost se realizovat, naučit něčemu novému.

Nový školní rok už začal. Stejně jako probíhá nábor dětí do kroužků, probíhá také nábor nových externích pracovníků, kteří by se v průběhu celého školního roku chtěli dětem a mládeži věnovat. Pozice externího pracovníka je vhodná pro studenty, ale i nadšené dospělé či vitální důchodce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.