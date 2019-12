Po týdnu barevného ,,bláznění“ přišlo vyhodnocení. Vyhrála třída 9. A, která měla nejvyšší počet kusů oblečení podle zadání na žáka za týden. Tato třída předvedla neuvěřitelné nasazení, a tak si zasloužila sladkou odměnu v podobě domácího čokoládového dortu s ovocem, který upekla naše paní zástupkyně ředitele Helena Uhříková. Děkujeme!

Pro 6. B to byla první akce, kterou žáci sami organizovali. Zaslouží si velkou pochvalu za to, jak to skvěle zvládli.

Marcela Klapilová, třídní učitelka 6. B