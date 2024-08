V blízkosti se nachází mnoho zajímavých turistických cílů – například zámek Buchlovice, hrad Buchlov, poutní místo Velehrad nebo Archeoskanzen Modrá. Milovníci vína mohou navštívit některé z mnoha slováckých sklepů. Nabízí se vám také možnost nalodit se i s kolem na hausbót či loď a kombinovat plavbu s vyjížďkami na kole.

V roce 2023 zaznamenal Baťův kanál výjimečný počet proplutí a to 38 751 lodí, které přepravili celkem 181 546 osob. Obrovský zájem o Baťův kanál by měl vést i k jeho rozšíření a prodloužení souvislé splavnosti Baťova kanálu o 12 km až do města Kroměříž, čímž by vodní cesta dosáhla turisticky atraktivního cíle. Výrazně se tak posílí přitažlivost severní části Baťova kanálu pro rekreační plavbu a cestovní ruch.

Vzhledem k velkému zájmu o Baťův kanál a lokality v jeho blízkosti vznikla pro letošní turistickou sezonu aplikace, která představuje nejen samotný kanál, ale také turistické cíle v bezprostředním okolí, a především obsahuje Příručku Kapitána pro plavbu v České republice.

Tato jedinečná příručka obsahuje například povinnou výbavu plavidel, vysvětluje zvukovou signalizaci na vodních cestách, obsahuje výčet značek, pravidla plavebního provozu a mnoho dalších užitečných rad pro kapitány i pasažéry malých motorových lodí a člunů.

Aplikace je ke stažení pro Apple IOS i Android OS pod hlavičkou Visit Czech Republic v sekci Aktivní dovolená.

O historii Baťova kanálu se můžete dozvědět více v podcastu zde: www.vychodni-morava.cz/podcast/batuv-kanal/

Teď už jen vyrazit a plout.

Zaslal Petr Michalec z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy

