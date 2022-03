„Soubor dokumentuje vývoj bílého vyšívání od jeho počátků v 1. polovině 19. století až po změny, které přinesl přelom 19. a 20. století. Návštěvníkům představíme i současnou tvorbu v podobě obdivuhodných výtvorů z dílny vyšívaček oceněných prestižním titulem Nositel tradice lidových řemesel Jany Juřicové a Marie Pyrchalové,“ nastínila kurátorka výstavy a etnografka muzea Milada Fohlerová (na snímku při přípravě výstavy).

Bílá výšivka do velké míry ovlivnila vznik dalšího fenomému typického pro tuto část regionu – tradiční rožnovskou kraslici. „Vzory z výšivky se vyškrabují do skořápky černě nabarveného vajíčka. Charakteristické jsou zejména kraslice s technicky náročnou vyškrabovanou mřežkou doplněnou rostlinnými motivy,“ přiblížila Fohlerová. Také v případě rožnovských kraslic budou na výstavě k vidění vzácné předměty z muzejních sbírek, konkrétně z období od 20. let do konce minulého století. „Proslulost současných rožnovských kraslic pak doloží krásné exponáty od tvůrkyň, jejichž dílo zdobí soukromé sbírky po celém světě. K vidění budou vyškrabovaná slepičí, husí i pštrosí vajíčka od Michaely Bařinové, Boženy Pařenicové, Svatavy Pavlicové, Bohdanky Pečivové a Nadi Šebestýenové,“ doplnila Fohlerová.

Výstava bude na zámku Vsetín k vidění do 29. května. Součástí jsou i komentované prohlídky (lze rezervovat na fohlerova@muzeumvalassko.cz), v průběhu velikonočních svátků proběhnou i tematicky zaměřené lektorské programy pro školy (lze rezervovat na mucha@muzeumvalassko.cz). Další informace najdete na stránkách www.muzeumvalassko.cz nebo na Facebooku a Intagramu @muzeumregionuvalassko.

Jiří Koňařík, propagační pracovník Muzea regionu Valašsko