Brána hradu Malenovice se pootevřela. Můžete se podívat i do hradních sklepení

Čtenář reportér





Počínaje úterým 18. května 2021 se veřejnosti konečně aspoň částečně pootevřela brána hradu Malenovice. Stávající protiepidemiologická opatření Vlády České republiky i ve své složitosti přece jen umožnila, aby do jedné z nejstarších památek Zlínského kraje mohli začít proudit první návštěvníci. Nebude to ale zatím v režimu, na jaký jsou zvyklí z předchozích let.

Brána hradu Malenovice se pootevřela. | Foto: Silvie Lečíková