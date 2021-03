Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně se opět po roce zapojuje do celostátní akce Březen - měsíc čtenářů, kterou pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Téma dvanáctého ročníku je nanejvýš aktuální – „udržitelnost“. Vedle bohatého – převážně on-line programu knihovna připravila pro své čtenáře hned několik novinek.

Březen - měsíc čtenářů. | Foto: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

„Ve snaze co nejvíce zpřístupnit literaturu našim nejmladším čtenářům ve stávající nelehké době, rušíme po dohodě se zřizovatelem od 1. března 2021 s trvalou platností poplatky za vyřízení objednávek a rezervací, které realizuje registrovaný čtenář do 15 let," sděluje ředitel knihovny Jan Kaňka.