O projekt je rok od roku větší zájem. Lidé reagují s mimořádnou radostí a velkým srdcem.

"Říkám svým blízkým. Nic mi na Vánoce nekupujte. Přispějte mi na dárek pro "moje" dítě na Ukrajině," popisuje jeden z dárců a dodává: "Já všem říkám, že to není jen tak. Dát dárek. Musíte ho vymyslet, nakoupit, napsat přání, zabalit. To je taková radost! Prožívám tak velké emoce, že to hned tak něco nenahradí."

Velké poděkování všem, kteří se do projektu Arcidiecézní charity Olomouc zapojili. A pro ty, kteří tuto zkušenost ještě nezakusili, je tu vzkaz: Tak nezapomeňte, zase za rok …

Charita Zlín