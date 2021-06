Park v kloboucké hale, zbudovaný vlastními silami místních jezdců, je podle mnohých nejlepším halovým parkem u nás. Skutečnost, že se stal místem reprezentačního soustředění, to jen potvrzuje.

Tréninkové soustředění české reprezentace. | Foto: Petr Odehnal

Od pátku 28. května do neděle 30. května 2021 proběhlo v Kloboukách a v Brumově tréninkové soustředění české freestyle BMX reprezentace. Soustředění vedli představitelé České freestylové bmxové asociace (Czech Freestyle BMX Association) Zdeněk Šafařík a Erik Figar a zúčastnilo se ho devět jezdců: Tomáš Beran (aktuální mistr České republiky), Miki Hovorka, Honza Broža a Kryštof Odehnal (Valašské Klobouky), Katka Jalůvková (aktuální mistryně republiky v kategorii žen) a Nikol Přikrylová a také mlaďoši Ondra Baranec (aktuální mistr republiky v kategorii 14–15 let), Kuba Hybler a Franta Bližňák (Brumov, aktuální mistr republiky v kategorii do 12 let).