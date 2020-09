Zastavili se také v Itálii, kde jsme navštívili městečko Palermo a vyzkoušeli postavit věž v Pise. Ve Skotsku jsme se snažili ulovit lochnesskou příšeru a ve Velké Británii si dali čaj o páté.

Po náročné cestě jsme se přesunuli na letiště, kde každý tým obdržel letenku. Tentokrát naše cesta směřovala do Asie, a to konkrétně do Číny. Abychom se zde neztratili, museli jsme se naučit čínské písmo a také jíst čínskými hůlkami. Podařilo se nám vyluštit čínskou šifru, která skrývala tajné čínské přísloví. Po rozluštění šifry nás čekal další přelet, tentokrát do Austrálie, kde jsme navštívili Pevnost Poznání. Vyzkoušeli jsme spoustu aktivit a zjistili něco o vesmíru.

Čas je neúprosný a musíme letět dál. Tentokrát nás čekala Amerika. První zastávka Brazílie a karneval v Riu, kde jsme to pořádně roztančili. Další cesta nás zavedla mezi indiánské kmeny, kde jsme se naučili lovit divokou zvěř a také různá šamanská magická kouzla. Poslední den nás čekal přelet do Afriky. Zde jsme navštívili Egypt. Našli jsme spoustu mumií, naučili se pralesní poštu a vyzkoušeli si odhad času. Propluli jsme kolem pobřeží a objevili spoustu nepřátelských lodí, které jsme zničili.

Po posledním dobrodružství jsme nasedli do letadla zpět do Evropy. V bezcelní zóně na letišti si každý z účastníků mohl vybrat krásný dáreček podle počtu získaných bodů. Po příjezdu do ČR pak proběhlo vyhodnocení cesty a ocenění nejlepšího cestovatelského týmu. Nemožné se stalo skutečností a za 5 dní jsme procestovali spoustu zajímavých míst a naučili se spoustu nových věcí. Byla to jízda, která stála za to. Bylo nám ctí s vámi cestovat a těšíme se na vás při dalším dobrodružství.

Bc. Hana Hlobilová – vedoucí oddělení Tlumačov DDM Sluníčko Otrokovice