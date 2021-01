Cestovatel a spisovatel Jiří Hanzelka. Věnujte mu vzpomínky i teď

Čtenář reportér





24. prosinec je prostě Štědrý den. Pro naše muzeum byl ale také dnem, kdy se narodil cestovatel a spisovatel Jiří HANZELKA, a to v roce 1920 ve Štramberku. V tento den jste mu mohli věnovat u jeho nedožitých 100. narozenin vzpomínku. Udělat to můžete i teď. Jen málo Čechů se stalo takovou legendou a inspirací jako on.

Cestovatel a spisovatel Jiří Hanzelka. | Foto: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně