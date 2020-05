Trocha deště po dnešku v přírodě a dějí se věci… Jasně, že všichni znají Frňákovník a Rouškovník. U nás bleskově ale rozkvetl "Pečovatelkovník Pravý Nefalšovaný" :) Neznáte? Podívejte se.

Pečovatelkovník, pravý, nefalšovaný. | Foto: Charita Zlín

A jak to vypadá u vás po dešti? Co vykvetlo vám, třeba pod okny? Pochlubte se. Děkujeme všem (ne)terénním pečovatelkám za to, že jsou a jsou "naše" jedničky, že jim nechybí humor, dobrá nálada. Cérky zlínské, jste skvělé!