Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín zahraje pod vedením dirigenta Chuheie Iwasakiho skladby P. I. Čajkovského (polonéza z opery Evžen Oněgin, část suity z Labutího jezera, Italské capriccio) a Polovecké tance A. Borodina. Jako předskokan vystoupí Marco Čaňo and Cover Paradise. Charitativní koncert na podporu Střediska rané péče EDUCO Zlín a organizace Auxilium o. p. s. se koná pod záštitou radní pro oblast kultury a školství Zuzany Fišerové a statutární náměstkyně hejtmana zlínského kraje Hany Ančincové. Koncert se koná ve čtvrtek 2. září 2021 od 20 hodin. Vstupné je 200 kč.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.