Chemické pokusy, práce kriminalistů. Děti si vyzkoušely Junior univerzitu

Čtenář reportér





Studium na vysoké škole se vším všudy – tedy včetně vzdělávání i slavnostních promocí. To čekalo na malé studenty Junior univerzity®, kterou letos už poosmé pořádala Fakulta humanitních studií (FHS) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). V týdnu od 17. do 21. 8. 2020 tak děti zažily poprvé v životě uvedení do akademické obce - opravdovou slavnostní imatrikulaci. Po celý týden byl pro ně připravený také bohatý doprovodný program, při kterém se pobavily a zároveň dozvěděly mnoho nového.

Junior univerzita®. | Foto: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně