Během letních měsíců se ve Valašských Kloboukách intenzivně rekonstruovaly staré chodníky a síť pro pěší se rozšiřovala i o nové metry v místech, kde dosud bezpečné trasy chyběly. Po nově vydlážděných chodnících už se tak procházejí lidé na Sbořisku, v Cyrilometodějské ulici, na Dlouhé i na Školní. Na obnovu město čerpalo dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury i Integrovaného regionálního operačního programu.

„Díky rekonstrukcím se značně proměnila tvář vjezdů do města Valašské Klobouky ze směru od Poteče i od Lipiny, kde komunikaci lemuje dohromady téměř šest set metrů bezbariérových chodníků. Další významné úseky vyrostly v rámci projektu Bezpečné cesty do školy, kde se opravovalo na Školní a stavěly se nové úseky na Dlouhé,“ shrnula starostka Eliška Olšáková.

Na Sbořisku proběhla nejen úprava původního chodníku, ale i sjezdů od rodinných domů na krajskou komunikaci a v jedné části se stavěla i opěrná zídka. Následně přijde na řadu instalace nového veřejného osvětlení. Náklady činí necelé 2 miliony korun a více než polovinu pokryje dotace z IROP.

Rekonstrukci starého chodníku na Cyrilometodějské ulici a výstavbu nové části vedoucí do ekoparku Trhovisko podpořil Státní fond dopravní infrastruktury. Investice si vyžádala 1,7 milionu korun.

Bezpečné cesty do škol se rozšířily o více než 800 m2 nového chodníku na Dlouhé a 470 m2 obnoveného chodníku na Školní. Bezbariérový je také přístup od základní školy směrem k autobusové zastávce. Zde navazuje upravený přechod pro chodce i zrekonstruovaná křižovatka se zpomalovacími prahy ze žulových kostek. V lokalitě bylo zbudováno nové veřejné osvětlení za 1 milion korun.

„Součástí bude také druhá bezbariérově upravená křižovatka do nové lokality na Dlouhé, která ale bude dokončena až po přeložení středotlakého plynovodu. Předpokládáme, že by se tak mělo stát do konce listopadu,“ upřesnil Radek Bařinka, vedoucí odboru investic a strategického rozvoje. Celý projekt na úpravu tras v okolí školky a školy vyšel na 10 milionů korun a více než 85 % uznatelných nákladů dotoval Státní fond dopravní infrastruktury.

Lenka Zvonková