Děti mají k dispozici celou řadu drobného zvířectva. Pod zkušeným dohledem paní Aleny Chrastecké začíná devadesáti minutová lekce pečlivým úklidem klecí. Je třeba vyměnit zvířátkům podestýlky, rozdat krmení a vodu.

Práce je tady spousta a nikdo se jí nevyhýbá. Nové vědomosti se k dětem dostávají nenápadně, ale s nemalým efektem. Sympatická vedoucí kroužku působí v Astře už desátým rokem a ví, jak děti zaujmout. V místnosti je pěkně živo. I tady se dostávám do role „Neználka“ a děti mě neváhají zasvětit do tajů zoologie.

Kamarádi mi ukazují své oblíbence ve zvířecí říši. Probíhá decentní mazlení a focení. A co ještě by mohlo zajímat naše čtenáře? Že i v této skupince se někdo bojí pavouků a jinému zase nevoní myšky. Ale to přece není důvod, aby všichni za týden nepřišli zase. :)



Marcela Obručová, Dům dětí a mládeže Astra Zlín