Vzpomínám si na výrok předsedy KDU-ČSL Bělobrádka, který poradil matkám, které opustil partner a jsou tak ohroženy chudobou, aby si našly "jiného chlapa".

Tak co? Tlačili dnes ruku natahující vůči státu, tedy vesměs voliči pravicových stran, na své zástupce, aby stát těmto ohroženým skupinám (dětem!!!) pomohl? Kdyby šlo relevantně dokázat, jaký postoj tehdy jednotliví podnikatelé (OSVČ), co dnes žádají stát o pomoc, zastávali a pomáhalo se jen těm, kteří byli tehdy solidární, kolik by jich dnes pomoc od státu mělo dostat?

Aby bylo jasno. Ať stát pomáhá, ale ať si všichni do budoucna uvědomí, že solidární mají být ke všem co solidaritu potřebují! To by byl ten nejpozitivnější společenský zisk z korona-virového neštěstí.

František Štván