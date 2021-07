Čistící prostředky, lopaty i košťata. I v Jasenné se zapojili do pomoci

Čtenář reportér





Do pomoci pro lidi na jižní Moravě, které zasáhlo nedávné tornádo, se zapojili také naši obyvatelé Jasenné. Donesli toho opravdu hodně. Vše jsme odvezli do Zlína k hasičům, ti pak do obce Lužice. Velké poděkování všem. Snímky nám zaslala Dana Daňová, starostka Jasenné. Moc děkujeme.