Mnoho diváků tak muselo vzít za vděk prohlídku modelů na zemi, ale přes to některé vzlétly. Byly to velmi pěkné ukázky a dovednosti těch, co je řídili. Kdo se chtěl proletět, pro ně byly připraveny vyhlídkové lety vrtulníkem. O ně byl opravdu velký zájem. Na své si přišly i děti, pro které holešovské Tymy připravilo zábavu jako maxibubliny, malování na obličej a nechyběl ani skákací hrad. Celkově se sobotní odpoledne vydařilo, i když bylo větrné.