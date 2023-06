Čteme dětem v nemocnici. Pacientům předčítala i herečka či hokejista

Už několik let chodíme v rámci projektu Celé Česko čte dětem předčítat na dětské oddělení do krajské nemocnice. A protože v období od 1. 6. do 7. 6. probíhal ve Zlíně filmový festival, rozhodli jsme se po covidu znovu oprášit tuto krásnou aktivitu. Akce proběhla v pondělí 5. června a naše pozvání přijala usměvavá herečka Antonie Formanová, kterou můžete znát například z filmu Dukla 61. Dále pozvání přijal zlínský hokejista Pavel Sedláček, který už se akce v minulosti účastnil.

Čteme dětem v nemocnici. | Foto: Adéla Blažková, DDM Astra Zlín

Společně se čtyřmi dobrovolníky z Obchodní akademie přečetli dětem 4 krátké ukázky z dětských knížek – Krysáci, Rumcajs, Krteček, Káťa a Škubánek. Kromě toho děti dostaly drobnosti vytvořené našimi 3D tiskárnami, záložku do knížky a diplom s podpisy Antonie a Pavla. Děkujeme všem zúčastněným, děkujeme také nemocničnímu personálu. Dětem přejeme brzké uzdravení! Adéla Blažková, DDM Astra Zlín