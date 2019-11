„Daltonský plán“ v Základní škole Komenského I ve Zlíně. Děti se přiučí i pobaví

Víte, co co je to „Daltonský plán?“ Daltonský plán je vzdělávací metoda, kterou představila světu Helena Parkhurstová v prvním dvacetiletí 20. století.

2.A Dýňování | Foto: Zdena Velebová/čtenář reportér