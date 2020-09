Od 24. září nabízí pracovníci DDM Astra veřejnosti (maminkám, tatínkům, babičkám… a jejich dětem a vnoučatům) možnost přijít do otevřené herny. Prostory DDM Astra a přilehlé hřiště se zájemcům otevřou každý čtvrtek od 9.45 do 11.30 hodin. Vstupné činí 50 Kč na dítě. K dispozici je zahrada s herními prvky, venkovní hry, vnitřní tělocvična s motorickými hrami, trampolína, míče. Účastníci herny se mohou obracet na přítomného pedagogického pracovníka, který rád pomůže s přípravou pomůcky nebo poradí s jiným dotazem, ale pozor, program si tvoří maminky s dítětem samy.

Otevřená herna. | Foto: Iva Vladíková, Helena Doleželová DDM Astra Zlín

Našim cílem je nabídnout rodičům na mateřské a rodičovské dovolené (samozřejmě i dalším rodinným příslušníkům) neformální, ale bezpečný prostor pro setkávání s kamarády, dalšími maminkami, a to z několika důvodů:

- navázání sociálního kontaktu

- začlenění do kolektivu vrstevníků

- výměna názorů a zkušeností, tipů pro další aktivity

- hraní her, rozvíjení schopností dětí