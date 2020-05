Marián je zkušený usměvavý vedoucí, který úspěšně šéfuje nemalému oddělení techniky na Tyršově nábřeží. Tentokrát prozradil, že má v plánu postavit domeček, jenom si ještě není jistý použitým materiálem.

Sama jsem byla zvědavá, jak si poradí. O to víc mě překvapilo, když další den z nákupní tašky vytáhl kromě svačiny také tři balíčky papírových slámek. Na můj udivený pohled reagoval takto: „Dobrou míchanou limču si dám rád, ale tentokrát mě napadla jiná věc. Tyhle papírové slámky se budou skvěle hodit jako materiál pro modely roubených staveb. A my dnes děti naučíme, jak na to!“

Zpětně soudím, že to byl skvělý nápad. I mě, kolegyni technicky nezdatnou, celá výroba ohromně bavila. Marián roubenku vyráběl tzv. na koleně. Propočítával rozměry, zkoušel materiál a hrál si s detaily. Co mě na tom baví nejvíc, že hotovu roubenku můžete kdykoli demontovat a její části použít pro stavbu dalších variant. Díky volně položené střeše není problém pobavit se s interiérem. Ti šikovnější si můžou vytvořit nábytek do svého domečku. Je to vážně jen na Vaší fantazii a chuti, něco nového se naučit.

Celé video najdete na facebooku DDM Astra Zlín. Bavte se s námi.

Marcela Obručová, DDM Astra Zlín