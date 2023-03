"Podívejte se, bílý králík!," ozvalo se mezi táborníky, avšak ostatní už zaslechli jen zašustění křoví. Králík po sobě ale zanechal stopy, a tak se všichni rozhodli, že stopy budou sledovat. Cesta nebyla snadná, sem tam bylo potřeba vyšplhat do strmého kopce, proplést se mezi nahusto rostenými stromy a přebrodit potok, aby se stopy nakonec ztratily ve veliké králičí noře. Pronásledovatelé králíka se rozhodli, že noru prozkoumají. Jaké bylo jejich překvapení, když se na druhé straně ocitli přímo před Srdcovou královnou.

Ze své dobroty se královna rozhodla udělat z vetřelců své oddané vojáky - karty, které využívala pro rozšiřování svého vlivu po Říši divů, zajetí rebelů a jiných narušitelů jejího řádu. Čtyři bojové šiky karet (srdce, piky, káry a kříže) museli přísahat svou bezmeznou věrnost a naprostou poslušnost při plnění královniných rozkazů.

Každý oddíl měl svého vedoucího, kterým bylo Eso, a to ručilo za poslušnost svých svěřenců vlastní hlavou. Na svých misích se karty setkaly s různými tvory, jako byla myška Malinkuna, bláznivý Kloboučník nebo třeba kočka Šklíba. Podivné však bylo to, že všichni tvrdili, že královna není tou dobrou a milostivou osobou, za kterou ji všichni považují, a proto se chystají různé rebelie a převrat. Jednoho dne se kartám nepovedlo splnit svou misi. Tajně však doufaly, že když pro královnu připraví kulturní představení a dají si na něm opravdu záležet, tak královnu obměkčí a nestihne je trest. Opak byl ale pravdou a za neúspěch zaplatila Esa cenu nejvyšší. To vojáky utvrdilo v tom, že slova rebelů byla pravdivá, a proto se rozhodli pomoci rebelům s převratem a dosadit na trůn Říše divů jiného vládce.

Dobrodružství z Říše divů bylo v minulém roce jen jedním z témat pobytových táborů, které Dům dětí a mládeže Sluníčko v Otrokovicích připravil. Již nyní je připravena nová nabídka letních táborů, kdy se i letos mohou účastníci těšit na rozmanitá témata.

Společnost Chronos nabízí možnost stát se strážcem času a přemoci záludného nepřítele, který si nebezpečně pohrává s časoprostorem. Strážci snů se zase v Zemi zapomnění utkají v souboji světla a stínu, symboly zrození a naděje a šílenství a zkázy. S Potomky Olympu může každý následovat své instinkty a poodhalit tajemný závoj mlhy dávných časů, mýtů a legend, kdy antičtí bohové byli velmi mocní a podrobovali lidstvo těm nejsložitějším úkolům a rozhodnutím. Ti, kteří raději tráví svůj čas v poklidu u vody se mohou pokusit poodhalit Tajemství hlubin na rybářském táboře. Naopak pro ty, kteří nevydrží v klidu stát když slyší hrát hudbu je připraven Aerobikový tábor.

DDM Sluníčko Otrokovice nabízí také velkou škálu příměstských táborů. Celou nabídku příměstských i pobytových táborů je možné najít na stránkách www.ddmslunicko.cz/tabory. Místa na táborech rychle mizí. Který bude ten Váš?

