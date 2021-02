Dne 8. února 2021 prožili šesťáci DĚJEPIS tak trochu jinak než jsou v on-line prostředí zvyklí. Ještě u příležitosti Dne holocaustu jsem si totiž pozvala na pomoc Lucii Hýblovou a Vojtěcha Stašu (oba z 9.ročníku).

Dějepis 6. třída - online, ale jinak... | Foto: Mgr. Renata Chromíková

Ti jim v rámci dějepisné látky o starověké Palestině přiblížili kulturní a historický přínos židovského národa. Právě naši devátáci už v 7. ročníku tuto problematiku zpracovali do kratičkého filmu. Zabývali se v něm osudy Židů za II. světové války a tím přispěli do kampaně We remember.