Když jsme realizaci olympiády plánovali, měli jsme poměrně velké obavy, zda se vůbec někdo přihlásí. Situace kolem COVID 19 našim snahám příliš nenahrávala a do poslední chvíle jsme netušili, zda nám nějaká ochranná opatření či dokonce nemoc samotná soutěž nezhatí. Nakonec nás však ani COVID 19 nezdolal a dějepisná olympiáda, i přes pochopitelná hygienická omezení, úspěšně proběhla.

Velký dík patří všem účastníkům a jejich rodinám za to, že se s vervou a odhodláním pustili do svědomité přípravy, která díky distanční výuce rozhodně nebyla snadná. Dobré výsledky napovídají, že to všichni zvládli skvěle. Na třetím místě se umístil Petr Molek z 9.B, na druhém místě se umístila Barbora Jurčíková z 8.B a na prvním místě se umístil Ondřej Kapusta z 8.A. Ondra a Bára budou navíc díky vysokému počtu dosažených bodů reprezentovat naši školu v okresním kole. Chtěla bych zdůraznit, že velkou gratulaci si nezaslouží jen naši tři vítězové, ale všichni, kdo se rozhodli nerezignovat a přes nesnadnou dobu se do akce zapojili.

Mgr. Jana Kořenová, Základní škola Slušovice