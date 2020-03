Dějepisný projekt v ZŠ Luhačovice. Završili jej zájezdem do Osvětimi

Velmi zajímavé projektové vyučování v 9. ročníku ZŠ Luhačovice, které se týká dějin 20. století a které započalo v listopadu, bylo završeno v březnu úspěšným zájezdem do polské Osvětimi. Žáci byli seznámeni s klíčovými událostmi celého století, které vyvrcholily listopadovými událostmi v roce 1989. Přímo na místě největšího lidského utrpení v dějinách - v koncentračním táboře Auschwitz - Birkenau si žáci uvědomili, že se nesmí už nikdy dopustit to, co se dělo na tomto místě a nejenom zde.

Zájezd školáků do polské Osvětimi. | Foto: Mgr. Denisa Gbelcová