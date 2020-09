Den hradu Lukova 2020 nabídl mši, hudební vystoupení či novou výstavu

V sobotu 19. září 2020 uspořádal Spolek Přátel hradu Lukova tradiční kulturní akci – Den hradu Lukova, která má hlavně za úkol prezentovat to, co se v průběhu roku na hradě vybudovalo a změnilo. Slavnostní program byl zahájen mší svatou v kapli sv. Jana Křtitele, kterou sloužil místní farář P. Jan Mach. Bylo vzpomenuto, že letos uplynulo už 5 let od vysvěcení této kaple.

Den hradu Lukova. | Foto: Ing. Jiří Holík