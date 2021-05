Maminky z Gučabab spolu s Obecním úřadem Sazovice vyhlásili malou očistu okolí obce při příležitosti Dne Země s malým zpožděním, a to v pátek 30. dubna 2021.

Den Země v Sazovicích. | Foto: Marie Brychtová

Všichni, kdo se chtěli zapojit do této akce, si vyzvedli pytle, rukavice na obecním úřadě a vyrazili do terénu. Trasu očisty si zvolili podle svého uvážení a možností. Bylo velmi potěšující, kolik maminek a tatínků zapojilo i své ratolesti, které tuto činnost vzali opravdu zodpovědně. Nasbírali bezmála sto kilo odpadků, poházených podél vedlejších cest a stezek nezodpovědnými občany a cyklisty, kterým dělá problém vhodit odpadky do koše.