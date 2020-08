Děti čeká 1. ročník Rybářských závodů. Věnovat se jim budou odborní lektoři

V sobotu 29. srpna 2020 proběhne 1. ročník Rybářských závodů dětí a mládeže, které organizuje DDM Astra Zlín ve spolupráci s Milfou a vodní nádrží Ostrata. Závody se budou konat od 6 hodin ráno do pozdního odpoledne, a to právě v Ostratě. Hlásit se mohou jednotlivci i dvojčlenné týmy dětí starších deseti let, mladší jen s doprovodem rodiče. Dětem se budou věnovat odborní lektoři, kteří v případě potřeby poradí, pomohou.

Koncem srpna se koná 1. ročník Rybářských závodů dětí a mládeže. | Foto: Iva Vladíková