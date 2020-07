Děti mají o letních prázdninách vstup do zlínského muzea a galerie zdarma

Čtenář reportér





I Muzeum jihovýchodní Moravy a Krajská galerie výtvarného umění ve zlínském 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU chtějí během letních měsíců podpořit návštěvnost svých stálých expozic a nových výstav, proto přichází s atraktivní nabídkou vstupného zdarma pro děti a mládež do 18 let. Obě organizace se tak zapojily do projektu „Zlínský kraj dětem na prázdniny" iniciovaného Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy.

Expozice Princip Baťa - Dnes fantazie, zítra skutečnost. | Foto: Petra Štrofová