Děti mají za sebou keramický tábor. Práci s hlínou si užívaly

Čtenář reportér





V týdnu od 20. do 24. července probíhal v Astře na Tyršově nábřeží ve Zlíně keramický tábor. Sešla se příjemná parta dětí, které si práci s hlínou skutečně užívaly. I přesto, že by vydržely tvořit celý den, aby se činnost neomrzela, nechybělo ani výletování. Děti se spolu s vedoucími vydaly do ZOO Lešná, navštívily Filmový Uzel, byly si zaplavat v lázních.

Keramický tábor. | Foto: Iva Vladíková