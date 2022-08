Když se nedávno začalo plnit hřiště v areálu dětského domova ve Smolině dětmi i dospěláky ve žlutých tričkách, bylo jasné, že se něco bude dít. Když se pak na „scéně“ objevil pan Michal Křižka se svojí kamerou a pan Petr Kyjanka začal nad našimi hlavami pouštět dron, bylo jasné, že se bude dít NĚCO. No a když se všichni přítomní začali stavět na připravené značky a z nedaleké reprobendy se začala ozývat chytlavá melodie písničky Michala Davida Děti ráje, bylo jasné úplně všechno.

Ne, nelekejte se, nekonala se žádná smolinská spartakiáda. To jenom děti i dospěláci z dětského domova natáčeli svůj videoklip. Ano, opravdu. Videoklip, kterým společně chtějí oslavit a připomenout si 65. výročí uvedení smolinského dětského domova do provozu. Na natáčení videoklipu se sešlo 62 „žluťásků“ - k symbolickým 65 nám bohužel chyběli právě naši tři nemocní kamarádi. Nevadí. Zážitek to byl i tak neobyčejný. Děti, tety, paní učitelky, asistentky, paní kuchařky, uklízečky i ostatní zaměstnanci svůj úkol na značkách zvládli.

Teď jen společně čekáme na výsledek, jsme zvědaví, jak se videoklip vydaří a pevně doufáme, že „…nám to vyjde…“.

Eva Sáblíková, vychovatelka Dětského domova ve Smolině

