Organizátorem projektu je Ústav školní pedagogiky, jehož studenti programů Učitelství pro mateřské školy, Pedagogika předškolního věku a Učitelství pro první stupeň základní školy vytváří pro malé „vysokoškoláky“ speciální projekty doplněné výstavami, exkurzemi a různými aktivitami pod odborným dohledem.

„Pro děti máme připraveny slavnostní imatrikulace, angličtinu hrou, dobrodružné čtení, chemické pokusy v laboratoři, nahlédnutí do práce kriminalistů, promoce a mnoho, mnoho dalšího,“ uvedla ředitelka pořádajícího ústavu Adriana Wiegerová.

Junior univerzita se díky velkému zájmu dětí i rodičů každoročně rozrůstá. Organizátoři rozšířili počty skupinek a letos budou čtyři skupiny pro děti do 11 let a dvě instruktorské skupiny pro děti do 17 let.

Prázdninový týdenní maraton ukončí promoce, která bývá tradičně zážitkem nejen pro malé vysokoškoláky, ale i jejich rodiče, prarodiče a kamarády. „Letos se však kvůli epidemii koronaviru budou promoce konat bez rodinných příslušníků,“ upřesnil děkan fakulty Libor Marek.

Také v tomto roce si studenti zlínské Junior univerzity vyberou významnou osobnost a udělí ji titul Doctor Junior honoris Causa. Loni tímto titulem děti obdarovaly prof. Evu Jiřičnou. „Z minulých let se tímto titulem mohou pyšnit také herec Josef Alois Náhlovský, bývalý rektor zlínské univerzity Petr Sáha, předseda Zlín Film Festivalu Čestmír Vančura i bývalá děkanka FHS UTB ve Zlíně Anežka Lengálová,“ doplnila mluvčí zlínské univerzity Petra Svěráková. I letos bude volba na dětech.

Mgr. Petra Svěráková