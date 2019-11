Více než dvě desítky malých tvořílků využily sobotní dílnu Do muzea za netopýry ve zlínském Muzeu jihovýchodní Moravy. Lektoři oddělení muzejní pedagogiky si pro ně připravili povídání o těchto nočních tvorech a pozvali návštěvníky i do netopýřího domova – jeskyně, která je součástí výstavy Život ve věčné tmě.

Děti si na dílně vyrobily vlastního netopýrka | Foto: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Se spoustou zajímavých informací z úvodu se pak děti i s rodiči mohli pustit do výroby vlastního netopýrka, podle věku a zručnosti buď do papírového, ti zručnější i do šitého. Spokojené děti si mohly své výrobky vzít domů a netopýrů, z nichž měly dříve možná trochu strach, už se určitě nebojí. Vědí, že je dobré je chránit.