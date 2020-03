Z pátku na sobotu (28. - 29. 2.) proběhl v DDM Astra ve Zlíně první ročník akce s názvem Noc s knihou. Tato akce byla určena pro každého „knížkomila“, zkrátka pro všechny, kteří jsou zvídaví, ale také se chtějí bavit. A jak to všechno proběhlo? Na začátek jsme si vyrobili jmenovky a zahráli seznamovací a pohybové hry. Z toho nám trochu vytrávilo a dali jsme si výborné večeře, které nám připravily maminky.

Noc s knihou. | Foto: DDM Astra ve Zlíně.

Po jídle jsme si začali vyrábět záložky do našich oblíbených knížek. Přečetli jsme si společně úryvek z velmi oblíbené knihy Gump – pes který naučil lidi žít, seznámili jsme se s Knihařem. Abychom ale jenom nečetli, udělali jsme si také pyžamovou party, kterou jsme si užili plnými doušky.

Zlatým hřebem večera bylo strašidelné čtení Harryho Pottera, které jsme zařadili k příležitosti dvacátého výročí od prvního vydání v českém jazyce. Na závěr večera jsme si už ve spacáku užili film i s popcornem.

Ráno by nebylo bez pořádné rozcvičky a po rozcvičce by nemohla chybět královská snídaně.

Noc s knihou jsme si báječně užili a už se těšíme na další tematickou přespávačku. A jaká že to bude? To se nechejte překvapit, brzy Vám ukážeme plakát!