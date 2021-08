Děti od 1. do 6. třídy se během dne učí hrou a opakují znalosti a dovednosti, které byly obsahem minulého ročníku. Hodně času také tráví pohybem a pobytem venku v přírodě. Každý den po obědě je zařazena do programu také relaxace ve snoezelen místnosti a komunitní kruh, kde děti mezi sebou komunikují a trénují sociální dovednosti. Všechny čtyři turnusy kempů nesou název Archa a děti se též dozvídají mnohé o biblickém příběhu, zvířatech a o plavbě na moři. Každý turnus vedou zkušení pedagogové a asistenti z řad studentů pedagogických směrů.

„Jsme v půlce prázdnin a máme za sebou tři turnusy letních kempů a tři turnusy letní Vrběnky pro děti od 3 do 6 let celodenní péče o děti v přírodě. Čeká nás ještě poslední turnus Archy. V půlce srpna odjíždíme do Křekova na sedmidenní letní pobyt pro rodiče a děti. Tam nás bývá něco kolem osmdesáti a letos máme téma "Divoký západ". Po loňském "Mexiku" to určitě nebude nuda," sdělila Mgr. Markéta Šobáňová, koordinátorka Kaštánku.

Letní pobyt pro rodiče a děti v přírodě je už tradiční letní aktivita Rodinného centra Kaštánek, kterou dotuje Zlínský Kraj ze Sociálního fondu. Cílem je podpora rodinných vazeb a kvalitní trávení volného času v rodinách. Rodiče a děti se naučí spoustu nových dovedností pro život, naučí se, jak stanovat a jak se o sebe postarat v přírodě. Děti také získavají kladný vztah k táborovému životu už v útlém věku a až budou větší, lépe se osmělí jet sami na tábor. Program na pobytu připravují rodiče částečně sami a jsou zapojeni do dění jako aktéři, ne jako konzumenti. Věk dětí na pobytu není omezený. Často jezdí s rodiči i děti od 0 let.

„Po zkušenosti z minulých let musím říct, že rodiče jsou skvělí. Jsou neuvěřitelně tvořiví a do aktivit jdou s entuziasmem a nadšením. Někdy mám pocit, že se vrací do dětských let a aktivity si užívají skoro stejně intenzivně jako děti. Letos jedeme již na osmý letní pobyt pro rodiče a děti. Na pobytu nechybí klasické táborové aktivity jako je budíček, rozcvička, otužování, kontrola stanů, nástupy, služby v kuchyni a bojovky. V menší míře jsou jen noční hry - rodiče jsou rádi, když děti večer usnou a mají chvíli pro sebe. Večer pak sedíme u ohně a dáváme dohromady program na další den. Pobyt je pro mnohé vnímán jako dobití baterek a ještě dlouho žijeme ze společných zážitků," dodala.

Rodinné centrum Kaštánek, Valašské Klobouky