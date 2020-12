Děti svými obrázky děkují zdravotníkům a pracovníkům v sociálních službách

Po návratu dětí do školy vytvořili žáci čtvrtých tříd Základní školy Luhačovice v hodině českého jazyka - slohu poděkování zdravotníkům a pracovníkům v sociálních službách. Dětské výtvory budou poslány do čtyř krajských nemocnic, záchranné službě Zlínského kraje a do domova pro seniory v Luhačovicích.

Poděkování zdravotníkům a pracovníkům v sociálních službách. | Foto: Roman Lebloch, ZŠ Luhačovice