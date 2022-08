Děti ve Zlíně poznávaly své město. Svůj vztah k němu vtiskly nejen na papír

Když se z dětí stanou umělci, je to vždy krásná podívaná. Mateřská škola Zlín Dětská letos už druhým rokem realizovala výtvarnou soutěž s názvem Všichni můžeme být umělci!, jejímž smyslem je podle ředitelky pořádající školky naučit děti poznat svoje město, jeho historii a učit se zapojovat do jeho dění. Vzhledem k tomu, že město Zlín v tomto roce slaví 700 let, nad tématem tohoto ročníku nebylo nutné dlouho přemýšlet.

Děti poznávaly své město. | Foto: Pavla Evjáková