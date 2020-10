Děti dávají svou aktivní účastí na úklidu najevo, že jim naše okolní životní prostředí není lhostejné. Celkově sesbíraly odhadem 20 kg odpadu. Nejčastěji nedopalky, obaly od pochutin, plastové láhve a sáčky, ale také pneumatiku nebo polystyren.

Děti z dětského domova uklidily okolí Smoliny. | Foto: Mgr. Radka Daňová, vychovatelka DD ve Smolině

I cesta může být cíl. A my jsme opět společně prošli místní cesty a uklidili, co do přírody nepatří. Poslední víkend v září jsme s dětmi z dětského domova ve Smolině uklízeli naše nejbližší okolí. Šlo o příkopy podél silnice ze Smoliny do Valašských Klobouk, přilehlý les u polní cesty k Mirošovu a potom také samotnou obec Smolinu - její chodníky, cesty, autobusové zastávky, dětské hřiště a další místa.